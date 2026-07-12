Иран полностью закрыл Ормузский пролив до тех пор, пока США не прекратят свое вмешательство в регионе, объявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Военно-морские силы КСИР добавляют, что после этого инцидента Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США в этом регионе ни одному судну не будет разрешен транзит», — приводит РБК заявление корпуса.

В КСИР уточнили, что причиной решения стал новый инцидент в проливе. «Подстрекаемые иностранцами, несколько судов попытались пройти по несанкционированному маршруту, игнорируя предупреждения о необходимости изменить курс; в результате по судну, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив свои системы, был нанесен удар, оно остановлено», — рассказали в КСИР.

Военно-морские силы корпуса обвинили противника в лице США в провоцировании инцидента и подчеркнули, что в случае «нового акта агрессии» последует жесткий ответ и удары по американским базам на Ближнем Востоке.

В предыдущий раз Иран нанес удар по судам в Ормузском проливе в ночь на 7 июля. После этого США дважды объявили об ударах по Ирану, назвав их ответом на атаки на коммерческое судоходство. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным.

Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. До начала конфликта на Ближнем Востоке через него проходила примерно четверть глобальных поставок нефти и сжиженного газа.