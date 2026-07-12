НАВЕРХ
Актуальная тема
Спецоперация на Украине
Актуальная тема
Спецоперация на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мальчик в Белгородской области погиб после атаки дрона на него

Источник:
Sibnet.ru
308 1
Скорая помощь
Фото: © Sibnet.ru

Мальчик, который раненный в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области в субботу, 11 июля, умер в больнице, сообщил оперштаб региона.

Ранее стало известно об атаке украинского дрона на мальчика на велосипеде в Грайвороне Белгородской области. Его госпитализировали со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили .

«В детской областной клинической больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон. 13-летний мальчик находился в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», добавили в оперштабе.

Тема: Спецоперация на Украине
Зеленский создал спецкомандование для дальнобойных ударов по России
Россия взяла Константиновку в ДНР
СК установил исполнителей атаки на автобус с детьми под Брянском
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском
смотреть все
ЧП #Происшествия #Конфликты
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Генсек НАТО обратился к России
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
37
Миронов призвал закупить для регионов мобильные НПЗ
24
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
19
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
18
Путин объяснил удары по НПЗ попыткой создать нервозную обстановку