Мальчик, который раненный в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области в субботу, 11 июля, умер в больнице, сообщил оперштаб региона.

Ранее стало известно об атаке украинского дрона на мальчика на велосипеде в Грайвороне Белгородской области. Его госпитализировали со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили .

«В детской областной клинической больнице скончался ребенок, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон. 13-летний мальчик находился в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью», добавили в оперштабе.