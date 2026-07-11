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Новый верховный лидер Ирана пообещал мстить США за смерть отца

Источник:
Sibnet.ru
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Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи
Фото: khamenei.ir / CC BY 4.0

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить за гибель своего отца аятоллы Али Хаменеи, убитого в результате авиаударов Израиля и США 28 февраля.

«Мы клянемся отомстить за твою чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн от преступных и бесчестных убийц. Эта месть — воля нашего народа, и она должна быть осуществлена без промедления», — говорится в послании, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Хаменеи добавил, что преступники, «чьи имена известны, унесут с собой в могилу надежду на мирную, естественную смерть».

86-летний Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции 28 февраля, в первый день американо-израильской операции. Прощание с верховным лидером и его погребение состоялись спустя четыре месяца после его гибели. Церемонии длились с 3 июля, 9 июля Али Хаменеи похоронили в его родном иранском городе Мешхеде.

Верховным лидером стал один из его сыновей, Моджтаба Хаменеи. С момента назначения он ни разу не появлялся на публике. СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что он был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким.

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