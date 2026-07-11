НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ

Источник:
Sibnet.ru
101 0
Nokia с AI
Фото: © HMD Global

Компания HMD Global анонсировала продажи кнопочных телефонов Nokia с классическим дизайном 1990-х годов, но с ИИ-ассистентом.

Будут выпущены четыре модели: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition и Nokia 235 4G 2nd Edition.

Под экраном у них расположена клавиша «AI», отвечающая за функции искусственного интеллекта. Пользователь голосом сможет включить фонарик, активировать камеру, а также управлять некоторыми другими базовыми функциями. Нажав кнопку, можно задать вопрос чат-боту, который выведет ответ на экран.

Модели Nokia 210 4G и Nokia 215 4G оснащены 2,4-дюймовыми экранами с разрешением QVGA. Смартфоны Nokia 200 4G и Nokia 235 4G получили более крупные 2,8-дюймовые IPS-дисплеи с аналогичным разрешением.

Модули задней камеры установлены в устройствах Nokia 200 4G и Nokia 235 4G; при этом старшая модель линейки оснащена сенсором разрешением 2 мегапикселя.

Гаджеты имеют предустановленный мессенджер Xpress Chat с поддержкой видеозвонков, для чего предусмотрена фронтальная камера с разрешением 0,3 Мп.

Сроки старта продаж и цены новых кнопочных телефонов Nokia с ИИ пока не объявлены.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Эксперты предупредили о скором подорожании iPhone
Составлен топ подешевевших смартфонов-субфлагманов
Apple до середины 2027 года выпустит пять новинок iPhone
Xiaomi представила дешевый игровой смартфон с вентилятором
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
6190
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
13440
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
10062
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
12179
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
18462
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
141555
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
175468
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159724
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4547302
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
188124
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Дроны долетели до Омского НПЗ
Т-Банк запустил аналог карты «ГдеБЕНЗ»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Uynachalnica

Самыя бедные! А как же СВО? Постройте 5 армат, и отправьте Краматорск захватывать!

DEMON01

А как же в одной лодке и затянуть пояса.

kaisik

Я уже запереживал инфляция и цены из за топливо в верх полетят. Что бы голова не болела как же теперь...

-Керя-

К правительству лететь надо! Правительство на другой планете живёт, родной !!!