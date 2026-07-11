Nokia представила кнопочные смартфоны с ИИ

Компания HMD Global анонсировала продажи кнопочных телефонов Nokia с классическим дизайном 1990-х годов, но с ИИ-ассистентом.

Будут выпущены четыре модели: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition и Nokia 235 4G 2nd Edition.

Под экраном у них расположена клавиша «AI», отвечающая за функции искусственного интеллекта. Пользователь голосом сможет включить фонарик, активировать камеру, а также управлять некоторыми другими базовыми функциями. Нажав кнопку, можно задать вопрос чат-боту, который выведет ответ на экран.

Модели Nokia 210 4G и Nokia 215 4G оснащены 2,4-дюймовыми экранами с разрешением QVGA. Смартфоны Nokia 200 4G и Nokia 235 4G получили более крупные 2,8-дюймовые IPS-дисплеи с аналогичным разрешением.

Модули задней камеры установлены в устройствах Nokia 200 4G и Nokia 235 4G; при этом старшая модель линейки оснащена сенсором разрешением 2 мегапикселя.

Гаджеты имеют предустановленный мессенджер Xpress Chat с поддержкой видеозвонков, для чего предусмотрена фронтальная камера с разрешением 0,3 Мп.

Сроки старта продаж и цены новых кнопочных телефонов Nokia с ИИ пока не объявлены.