«Война и мир» от Урсуляка составит конкуренцию Андреасяну

Режиссер Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир», сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которое отмечается в 2028 году.

В режиссерском кресле – Сергей Урсуляк, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов – от «Жизни и судьбы» до «Тихого Дона», лауреат главных национальных кинопремий «Золотой орел» и «Ника», главной телевизионной премии ТЭФИ, Премии гильдии кинокритиков; лауреат Государственной премии.

Главные роли в проекте исполнят:

Никита Волков — князь Андрей Болконский

Мария Золотухина — Наташа Ростова

Никита Языков — Пьер Безухов

Варвара Бочкова — Элен Курагина

Алексей Серебряков — князь Николай Болконский

Михаил Пореченков — граф Илья Ростов

Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова

Александр Балуев — Михаил Кутузов

Федор Федотов — Николай Ростов

«Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья», — поделился Урсуляк.

Режиссер Сарик Андреасян тоже экранизирует «Войну и мир». Премьера фильма запланирована на 18 февраля 2027 года. В ролях: Наташа Ростова — Полина Гухман, Пьер Безухов — Николай Шрайбер, Андрей Болконский — Станислав Бондаренко, Элен Курагина — Елизавета Моряк.

«Войну и мир» экранизировали несколько раз. В СССР эпическую военную драму создал Сергей Бондарчук, он же сыграл Пьера Безухова. Наташей Ростовой стала Людмила Савельева, Андреем Болконским — Вячеслав Тихонов.