«Война и мир» от Урсуляка составит конкуренцию Андреасяну

Режиссер Сергей Урсуляк начал работу над многосерийным фильмом по роману Льва Толстого «Война и мир», сообщила пресс-служба телеканала «Россия».
Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Картина приурочена к 200-летию великого писателя, которое отмечается в 2028 году.
В режиссерском кресле – Сергей Урсуляк, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов – от «Жизни и судьбы» до «Тихого Дона», лауреат главных национальных кинопремий «Золотой орел» и «Ника», главной телевизионной премии ТЭФИ, Премии гильдии кинокритиков; лауреат Государственной премии.
Главные роли в проекте исполнят:
- Никита Волков — князь Андрей Болконский
- Мария Золотухина — Наташа Ростова
- Никита Языков — Пьер Безухов
- Варвара Бочкова — Элен Курагина
- Алексей Серебряков — князь Николай Болконский
- Михаил Пореченков — граф Илья Ростов
- Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова
- Александр Балуев — Михаил Кутузов
- Федор Федотов — Николай Ростов
«Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это история любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, предательства, вражды, поиска Бога, поиска истины, желания счастья», — поделился Урсуляк.
Режиссер Сарик Андреасян тоже экранизирует «Войну и мир». Премьера фильма запланирована на 18 февраля 2027 года. В ролях: Наташа Ростова — Полина Гухман, Пьер Безухов — Николай Шрайбер, Андрей Болконский — Станислав Бондаренко, Элен Курагина — Елизавета Моряк.
«Войну и мир» экранизировали несколько раз. В СССР эпическую военную драму создал Сергей Бондарчук, он же сыграл Пьера Безухова. Наташей Ростовой стала Людмила Савельева, Андреем Болконским — Вячеслав Тихонов.