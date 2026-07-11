МИД опроверг сообщения о подготовке введения выездных виз

Министерство иностранных дел (МИД) России опровергло появившиеся сообщения о подготовке введения выездных виз.

МИД начал разрабатывать законопроект о введении выездных виз. Ведомство предлагает сделать возможным выезд в «недружественные» страны только в составе туристических групп не меньше десяти человек, с сопровождением и по утвержденному маршруту, сообщили издания, признанные иноагентами.

«Ахинея. Классика иноагентства», — заявила РБК представитель МИД РФ Мария Захарова.

Летом 2022 года сообщения о якобы планирующемся введении выездных виз также опроверг заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев. Он заявил, что министерство не намерено расширять перечень оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из страны и «тем более» вводить какие-то специальные визы.

Зайцев также напомнил, что право свободного выезда из страны закреплено в статье 27 Конституции. Оно может быть временно ограничено в соответствии со статьей 15 федерального закона «О порядке въезда и выезда», в числе оснований — привлечение лица в качестве подозреваемого либо обвиняемого, уклонение от судебного разбирательства, признание банкротом и другие, уточнял он.