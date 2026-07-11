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Трамп пригрозил Ирану ракетным ударом в случае покушения на него

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Иран нацелена тысяча ракет, которые будут выпущены в случае покушения на него.

«Тысяча ракет приведена в полную боевую готовность и нацелена на Исламскую Республику Иран — и еще тысячи незамедлительно последуют за ними, — если иранское правительство решит осуществить свою угрозу (озвученную во многих уголках земного шара) убить или попытаться убить действующего президента США — в данном случае меня!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что соответствующие приказы уже отданы и что военные США «готовы и способны в течение года полностью опустошить и уничтожить все районы Ирана». Он добавил, что «этот срок может быть продлен». «Хвала Аллаху», — заключил глава Белого дома.

Комментируя информацию СМИ о том, что Израиль передал США планы Ирана по его убийству, Трамп сказал: «Нет, нет. Израиль ничего не нашел. Я уже давно номер один в списке на уничтожение, и такова жизнь. Надеюсь, вы будете по мне скучать».

В первые дни июля Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары. Военные США нанесли удары по иранской территории в ответ на обстрел трех торговых судов в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. После этого Трамп заявил о прекращении перемирия между сторонами.

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