Пассажира самолета по плечи засосало в разбитый иллюминатор

Пассажира авиакомпании Ryanair по плечи засосало в разбитый иллюминатор самолета на высоте 6 тысяч метров во время полета из Греции в Германию. Его спасли жена и другие попутчики.

Самолет Boeing 737-800, следовавший из Салоников (Греция) в Мемминген (Бавария), вернулся в аэропорт вылета из-за разбившегося окна. Мужчине потребовалась медицинская помощь, приводит EPT News заявление Ryanair.

Сидевшего у окна мужчину затянуло в окно по плечи на высоте около 6 тысяч метров — в таком положении он провел несколько минут. Жена держала его за ноги, прежде чем другим пассажирам удалось затащить его обратно в самолет, рассказал изданию Hefimerida ton Syntakton один из очевидцев.

В результате инцидента произошла разгерметизация салона, пассажирам пришлось надеть кислородные маски.

По словам пассажиров, иллюминатор разбила отвалившаяся часть двигателя. Авиакомпания Ryanair отказалась комментировать информацию.