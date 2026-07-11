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Пассажира самолета по плечи засосало в разбитый иллюминатор

Источник:
Sibnet.ru
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Разбитый иллюминатор в самолете Ryanair
Фото: © кадр из видео

Пассажира авиакомпании Ryanair по плечи засосало в разбитый иллюминатор самолета на высоте 6 тысяч метров во время полета из Греции в Германию. Его спасли жена и другие попутчики.

Самолет Boeing 737-800, следовавший из Салоников (Греция) в Мемминген (Бавария), вернулся в аэропорт вылета из-за разбившегося окна. Мужчине потребовалась медицинская помощь, приводит EPT News заявление Ryanair.

Сидевшего у окна мужчину затянуло в окно по плечи на высоте около 6 тысяч метров — в таком положении он провел несколько минут. Жена держала его за ноги, прежде чем другим пассажирам удалось затащить его обратно в самолет, рассказал изданию Hefimerida ton Syntakton один из очевидцев.

В результате инцидента произошла разгерметизация салона, пассажирам пришлось надеть кислородные маски.

По словам пассажиров, иллюминатор разбила отвалившаяся часть двигателя. Авиакомпания Ryanair отказалась комментировать информацию.

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Uynachalnica

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DEMON01

А как же в одной лодке и затянуть пояса.

kaisik

Я уже запереживал инфляция и цены из за топливо в верх полетят. Что бы голова не болела как же теперь...

-Керя-

К правительству лететь надо! Правительство на другой планете живёт, родной !!!