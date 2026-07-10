Политик Борис Надеждин признан иноагентом

Политик Борис Надеждин, в 2024 году пытавшийся зарегистрироваться кандидатом в президенты, внесен в реестр иноагентов, сообщил Минюст в пятницу, 10 июля.

Надеждин создавал и распространял материалы иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также об избирательной системе РФ. Призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах, говорится в сообщении Минюста.

«Чего тут комментировать? Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», — сказал Надеждин «Осторожно, новости».

Надеждин — российский политик, бывший депутат Госдумы третьего созыва в 1999–2003 годах и один из бывших руководителей «Союза правых сил». В 2024 году он пытался участвовать в выборах президента как кандидат от партии «Гражданская инициатива».

Его команда собрала более 100 тысяч подписей избирателей по всей России, однако ЦИК заявил, что доля недействительных превысила допустимый порог, и отказал в допуске к выборам.