Козловский сыграет князя-винодела Голицына

Данила Козловский сыграет князя Льда Голицына, изменившего представление о русском виноделии. Съемки проекта «Голицын» стартовали, сообщила пресс-служба Ростелекома.

По сюжету молодой князь Лев Голицын возвращается из-за границы и впервые оказывается в Петербурге. Здесь аристократу предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей, столкнуться с коварными врагами и отыскать предназначение. Двигаясь к цели, он становится помехой не только для иностранных виноторговцев, не желающих терять монополию на российском рынке, но и для нечистых на руку чиновников.

«Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой. Бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца», — высказался о герое Козловский.

В сериале сыграют Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и другие. Режиссер-постановщик — Сергей Чекалов («Константинополь», «Бизон: Дело манекенщицы», «Запасный выход»).

Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также в эфире телеканала «Россия».