НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Козловский сыграет князя-винодела Голицына

Источник:
Sibnet.ru
123 0
Кадр из сериала «Голицын»
Фото: © Wink/Иви/телеканал «Россия»

Данила Козловский сыграет князя Льда Голицына, изменившего представление о русском виноделии. Съемки проекта «Голицын» стартовали, сообщила пресс-служба Ростелекома.

По сюжету молодой князь Лев Голицын возвращается из-за границы и впервые оказывается в Петербурге. Здесь аристократу предстоит найти настоящую любовь, обрести верных друзей, столкнуться с коварными врагами и отыскать предназначение. Двигаясь к цели, он становится помехой не только для иностранных виноторговцев, не желающих терять монополию на российском рынке, но и для нечистых на руку чиновников.

«Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой. Бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца», — высказался о герое Козловский.

В сериале сыграют Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и другие. Режиссер-постановщик — Сергей Чекалов («Константинополь», «Бизон: Дело манекенщицы», «Запасный выход»).

Премьера состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также в эфире телеканала «Россия».

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» вышел в мировой прокат
Представлен первый тизер сериала «Трудно быть богом»
Вышел первый полноценный трейлер «Дюны 3»
Хоррор «Закулисье реальности» выйдет в расширенной версии
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
Дроны долетели до Омского НПЗ
Т-Банк запустил аналог карты «ГдеБЕНЗ»
Обсуждение (0)
Картина дня
АЗС в Новосибирске
Новак признал дефицит на топливном рынке из-за «прилетов» по НПЗ
Армия России
Кремль заявил о расширении буферной зоны на Украине
ЗРК Patriot
Украина осилит выпуск ракет к Patriot только через несколько лет
Foreign Tongues
The Rolling Stones выпустили 25-й альбом — Foreign Tongues
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Психиатр о том, какие надуманные диагнозы больше нравятся людям
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Самое обсуждаемое
29
Беспилотники впервые сбили над Омской областью
22
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
19
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
18
Путин объяснил удары по НПЗ попыткой создать нервозную обстановку