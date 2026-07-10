ЕС значительно смягчил 21-пакет санкций против России

Страны Евросоюза готовятся утвердить 21-й пакет санкций против России, который был значительно ослаблен по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Из пакета исключены или смягчены ключевые меры, включая запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного природного газа, рассказали источники.

Первоначально предполагалось ввести автоматический визовый запрет для всех россиян, участвовавших в военной операции на Украине. Против выступили Франция, Италия и Греция, зависящие от российских туристов. В результате запрет был сужен до краткосрочных виз для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Споры вызвало и предложение заморозить ценовой потолок на российскую нефть на уровне 44 доллар за баррель. Греция добилась сокращения срока заморозки с шести до трех месяцев, а также потребовала разрешить перевозку российского СПГ в страны за пределами ЕС.



Ограничения на импорт российской рыбы также были ослаблены: Германия, Польша и Португалия добились исключений для отдельных видов. Кроме того, Болгария заблокировала внесение в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла.