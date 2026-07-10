Россия отказалась верить в желание Запада вести переговоры

Россия окончательно исчерпала запас веры в желание западных стран вести переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению, переговорные решения, причем под гарантиями Запада, были достигнуты еще где-то в 2014, 2015, 2019 году», — приводит ТАСС заявление Лаврова.

Во всех случаях гарантии оказались ложными, подчеркнул глава МИД РФ. Он заверил, что Россия больше не будет верить в стремление Запада решать вопросы дипломатическим путем.

«В 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной, его подорвал тот же самый Запад, открыто и публично», — подчеркнул Лавров.