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Президент Чехии дал два месяца на переговоры с Россией

Источник:
РБК
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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел
Фото: European Parliament / CC BY 2.0

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и ее партнеров есть около двух месяцев, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией, иначе конфликт рискует перейти в масштабную эскалацию.

«Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать давить и посылать России четкий сигнал о нашей готовности начать переговоры», — приводит РБК заявление Павела. Он считает, что такие действия, по его мнению, могут привести к возобновлению диалога в ближайшие недели.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представление США о полезности эскалации конфликта на Украине и военного давления для ускорения мирного урегулирования конфликта является заблуждением. «Нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу», — отметил Песков.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что для начала переговоров по Украине не требуется приостановки боевых действий. По его словам, речь должна идти о завершении конфликта на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже.

Тогда же он отметил, что ситуация в конфликте складывается не в пользу Киева, а российские силы продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.

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