Кремль осмыслит слова Трампа о закрытии неба над Украиной

Тема закрытия неба над Украиной, о которой ранее сказал президент США Дональд Трамп, до этого не обсуждалась, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время беседы он допустил, что Вашингтон может закрыть небо над Украиной в качестве гарантий безопасности.

«Это новое заявление, ранее таких заявлений не было», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что в любом случае речь идет о привлечении сил НАТО, а это напрямую противоречит интересам России. Поэтому тему еще предстоит осмыслить, добавил Песков.