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Стоматологов обяжут делать анестезию при болезненных процедурах

Источник:
Sibnet.ru
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Стоматолог
Фото: © Magnific.com/

Минздрав России планирует обязать стоматологов делать обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции вызывают болевые ощущения, следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

«В случае, если проведение медицинских манипуляций, связанных с оказанием медицинской помощи по профилю "стоматология", может повлечь возникновение болевых ощущений, такие манипуляции проводятся с обезболиванием», — говорится в документе.

Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту.

Приказ вступит в силу с 1 октября 2026 года после прохождения независимо антикоррупционной экспертизы.

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