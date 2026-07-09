Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, примерно, на 5,2%, сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«В 2027 году материнский капитал должны проиндексировать с 1 февраля. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%», — сказал Говырин РИА Новости.

По его словам, индексация затронет не только базовую сумму сертификата, но и его остаток, если семья уже частично воспользовалась средствами или еще не начала их тратить. Депутат пояснил, что все пересчеты будут происходить автоматически и специального заявления для получения прибавки не требуется.

«Поэтому семьям, которые планируют крупные расходы на жилье или образование, стоит учитывать февральский пересчет. После него доступная сумма в личном кабинете увеличится автоматически, подавать отдельное заявление ради пересчета обычно не требуется», — добавил Говырин.

Окончательный размер индексации станет известен в начале 2027 года, после того как Росстат опубликует данные об уровне инфляции за прошедший год.