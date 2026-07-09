Вышел первый полноценный трейлер «Дюны 3»

Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер фильма «Дюна: Часть третья» Дэни Вильнева.

«Дюна: Часть третья» основан на романе «Мессия Дюны». Действие происходит через 17 лет после событий предыдущего фильма, в фокусе будут последствия правления Пола Атрейдеса в качестве Императора. Его антагонистом будет оборотень Скиталь.

Главную роль вновь исполнит Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Роберт Паттинсон, Зендея, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Хавьер Бардем, Джош Бролин и Ребекка Фергюсон.

В зарубежный прокат «Дюна 3» выйдет 18 декабря 2026 года.