Симоньян вспомнила об еде по карточкам во время топливного кризиса

Россияне переживут отсутствие топлива, ведь в 90-е была еда по карточкам, а воду приходилось носить ведрами, считает главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Бензина нет? Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 1992 году были купоны. Мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте 11–12 лет и еще раньше — за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой <…> Выдержали? Выдержали», — сказала Симоньян в эфире программы «Соловьев Live».

По ее мнению, некие они все делают для того, чтобы мы, как в 1917 году, побежали «свергать царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же и ужаснулись».

«Призываю всех: поспокойнее, поспокойнее», — резюмировала медиаменеджер.