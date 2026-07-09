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Симоньян вспомнила об еде по карточкам во время топливного кризиса

Источник:
Sibnet.ru
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян
Фото: © кадр из видео в телеграм-канале Маргариты Симоньян

Россияне переживут отсутствие топлива, ведь в 90-е была еда по карточкам, а воду приходилось носить ведрами, считает главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. 

«Бензина нет? Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 1992 году были купоны. Мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте 11–12 лет и еще раньше — за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой <…> Выдержали? Выдержали», — сказала Симоньян в эфире программы «Соловьев Live».

По ее мнению, некие они все делают для того, чтобы мы, как в 1917 году, побежали «свергать царя-батюшку, а потом навертели такого, что сами же и ужаснулись».

«Призываю всех: поспокойнее, поспокойнее», — резюмировала медиаменеджер.

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