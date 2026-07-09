Россия в июле начнет импорт нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке страны, заявил вице-премьер РФ Александр Новак

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сказал он на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если будут достигнуты договоренности об импорте топлива по приемлемым ценам, это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка.

При этом, по его словам, Кремль не будет раскрывать, с какими странами осуществляются контакты по поводу возможного импорта топлива.