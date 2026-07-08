Топ надуманных болезней: как люди выбирают психические диагнозы

Тренд десятилетия — люди больше интересуются психическим здоровьем. Но сами ставят себе диагнозы и находят методы лечения. Психиатр Владимир Медведев рассказал о причинах массового «присвоения» психических расстройств и перечислил самые модные болезни.

В большинстве случаев поставленные диагнозы — это гипердиагностика, то есть преувеличение болезненного состояния. И это большой минус, отметил врач в интервью ТАСС.

Помимо постановки «диагноза» люди самостоятельно подбирают и «методы лечения». Шопинг, туристическая поездка или алкоголь могут дать эффект плацебо при гипердиагностике. Но если в будущем возникнут реальные проблемы, человек снова начнет лечить их шопингом и упустит драгоценное время для обращения к специалисту.

Сам тренд надуманных психических расстройств специалисты связывают с затянувшимся инфантилизмом и как следствие — использование диагноза как способа самовыражения, привлечения внимания, подчеркивания индивидуальности.

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А способствует этому доступность информации. Хотя, существенную роль сыграла сама медицина. Врачи начали популяризировать тему, чтобы снизить страх перед психиатрией.

По наблюдениям психиатра Медведева, люди любят диагнозы, в которых выглядят интересными и необычными.



Например «шизоидное расстройство личности» описывает личностей замкнутых, но больших фантазеров, мечтателей и очень продуктивных изобретателей.

А диагнозы, при которых пациенты выглядят непривлекательно, никому не нужны. Например, никто не диагностирует себе истерические расстройства, при которых больные требуют повышенного внимания, эмоционально поверхностные и подвержены влиянию окружающих.



Врач перечислил самые популярные психические расстройства, которые люди диагностируют себе сами.

Биполярное аффективное расстройство (БАР)

«Биполярка», «биполярочка» — разговорное народное обозначение перепадов настроения и быстрой смены желаний.



«Биполярное аффективное расстройство — это действительно колебания настроения. Они не обязательно носят какой-то сезонный характер, но могут быть связаны с какими-то жизненными событиями или не связаны с ними совершенно», — рассказал психиатр.

Испытывают эмоции и перемены настроения все. Но не застревают в отрицательных или чрезмерно положительных эмоциях надолго. Болезнь заключается в том, что колебания настроения растягиваются. Например, выраженный подъем настроения, длящийся больше недели, может быть маниакальным состояниям, требующим лечения.

В основе его — нарушение работы головного мозга на химическом уровне, когда происходит выброс нейромедиаторов, подъем активности, настроения, общительности, сексуальности. Когда перечисленные свойства зашкаливают, человек уже не контролирует свои эмоции, становится конфликтным, гневливым. Могут развиваться бредовые идеи.

Пограничное расстройство личности

Пограничное расстройство личности — народный диагноз, такого официально нет, отметил Медведев. В медицине есть «эмоционально неустойчивое расстройство личности, пограничный тип».

«Пограничное расстройство личности — это не только трудности установления взаимоотношений с обществом, с другими людьми, это еще и частые эмоциональные колебания: человек то веселый, то дисфоричный (мрачный)», — пояснил психиатр.

У такого человека уже с детского возраста отмечается повышенная подозрительность. Это вызывает нарушение социальной адаптации, то есть конфликты, невозможность удерживаться на работе, неустроенность в семейной жизни.

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В отличие от биполярного расстройства, такое расстройство личности не дискомфортно для самого человека, это окружающим сложно с общаться с мнительной персоной. К психотерапевту эмоционально неустойчивый человек, скорее всего, придет уже с депрессией.

Депрессия

Этим «диагнозом» часто оправдывают лень, инертность, страх действий или даже употребление алкоголя. Либо принимают за депрессию обычную апатию, которая может быть реакцией на неинтересную пустую жизнь или временным следствием стресса.

Очень значимый симптом депрессии, которого нет ни при каких других психических заболеваниях — это четкое суточное изменение самочувствия. Например, человек говорит, что последние две недели ему легче к вечеру, а с утра совсем плохо, или наоборот.

Другие важные симптомы — сниженное настроение по сравнению с обычным на протяжении двух и более недель подряд, а также отсутствие чувства удовольствия от того, что его приносило: еды, общения, работы. Человек становится более вялым, безразличным, раздражительным.

«И конечно, если человек начинает думать или тем более говорить, что не хочет жить, — это уже самый тяжелый симптом депрессии. По поводу него нужно однозначно вести своего родственника к психиатру», — предупредил врач.

Тревожное расстройство

«У меня повышенная тревожность», — тоже нередкая фраза самодиагностов. Но тревога — это нормальная психологическая защитная реакция. Так закрепляются опыт и привычка не допускать повторных ошибок, обозначил плюс тревожности Медведев.

Когда человек из-за всего волнуется больше других, беспокоится перед какими-то событиями, сомневается при принятии решений — еще не болезнь, а часто просто особенности личности.

Настоящая проблема, когда тревожащее событие прошло, а человек продолжает находится в этом состоянии. Мозг настолько возбуждается, что системы, которые раньше работали и вовремя приглушали тревогу, не могут этого сделать.

В этом случае опасно недооценивать состояние, и пытаться гасить его народными средствами вроде алкоголя или психологическими расслабляющими практиками из интернета.

«Иногда это (практики) помогает на короткое время, но в целом не решает химическую проблему в головном мозге, и в итоге требуется помощь психотерапевта», — предупредил специалист.

А алкоголь, хоть и обладает мягким седативным эффектом, очень быстро выводятся из организма, и человеку требуется повторно принимать дозу этого «препарата», что может привести к зависимости.