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Хоррор «Закулисье реальности» выйдет в расширенной версии

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из фильма «Закулисье реальности»
Фото: © кадр из фильма «Закулисье реальности»

Фильм ужасов «Закулисье реальности» (Backrooms, 18+) выйдет в российских кинотеатрах в расширенной версии в четверг, 9 июля. Зрителей ждет эксклюзивная сцена от режиссера «самого страшного видео в интернете» Кейна Парсонса.

«Закулисье реальности» — один из самых обсуждаемых хорроров последнего времени. Фильм поставил Кейн Парсонс, также известный как Kane Pixels — американский YouTube-блогер, чей короткометражный фильм «Закулисье (Найденная пленка)» набрал 20 миллионов просмотров на YouTube за первые две недели. В главных ролях — номинанты на премию «Оскар» Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве.

По сюжету неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает скрытый портал в другое измерение в подвале своего магазина, он оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом мире время и пространство не подчиняются логике, а нечто жуткое может скрываться за каждым углом.

Хоррор уже стал самым кассовым релизом в истории студии A24. В России идет в прокате с 4 июня. Его сборы превысили отметку в 650 миллионов рублей.

В новой версии хорроре будет еще 16 минут новых материалов, которые уведут зрителей еще дальше во вселенную лиминальных пространств. Продолжительность новой версии фильма составит 2 часа 13 минут.

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