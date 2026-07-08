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Зеленский отверг мирный план Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Президент Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: The White House

Украинские власти отвергли мирный план президента Соедиенных Штатов Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, пишет New York Post со ссылкой на источники.

«Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения», — рассказал один из источников.

Сейчас они пытаются убедить Трампа в том, что их страна по-прежнему обладает ключевым рычагом влияния и заслуживает более выгодные условия.

Источники отметили, что Киев отходит от конкретной мирной стратегии, поддерживаемой Вашингтоном, в преддверии важной встречи Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

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Политика #Мир
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