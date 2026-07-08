Минпромторг отказался регулировать цены в России

Минпромторг не считает обоснованным на данном этапе вмешиваться в ценообразование, заявил заместитель главы министерства Роман Чекушов.

Роста наценок в торговых сетях на социально значимые и сезонные товары не фиксируется, «отрасль самоорганизуется», приводит РИА Новости заявление Чекушева.

«Мы не фиксируем, что какой-то из вышеназванных сегментов работает на завышенных наценках и на запредельной маржинальности. Поэтому точно мы не видим поводов для реагирования», — отметил замминистра.

В ведомстве считают, что «если отрасль работает хорошо, то не нужно ее дополнительно регулировать».

Но «механизмы есть», и если будет необходимость, Минпромторг вмешается в ситуацию, заверил представитель министерства.