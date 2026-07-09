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Страховку по долгосрочным вкладам увеличат до 2 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Государственная Дума до ухода на каникулы рассмотрит правительственный законопроект об увеличении лимита страхового возмещения по отдельным видам вкладов до 2 миллионов рублей.

Законопроект предусматривает повышение максимальной суммы страховой выплаты с 1,4 до 2 миллионов рублей по долгосрочным рублевым вкладам физических лиц сроком более трех лет, а также по безотзывным сберегательным сертификатам сроком от одного до трех лет, говорится в пояснительной записке.

Увеличение страховой выплаты будут распространяться только на вклады в рублях. В случае наступления страхового случая возмещение по таким продуктам будет выплачиваться отдельно от страхового возмещения по другим вкладам и счетам.

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Законопроект также предусматривает трехкратное увеличение страхового покрытия по счетам эскроу, используемым при покупке недвижимости, расчетах по договорам долевого строительства и строительного подряда. Лимит страхового возмещения предлагается повысить с 10 до 30 миллионов рублей.

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