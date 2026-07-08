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Генсек НАТО обратился к России

Источник:
Clash Report
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Фото: Yawnbox / CC BY-SA 4.0

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории.

«Этот альянс будет защищать каждый дюйм нашей территории. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию», — приводит Clash Repor слова Рютте.

При этом, по его словам, НАТО якобы придерживается исключительно оборонительной политики. Рютте также выразил ожидание, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа «долгосрочной угрозой».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не начнет третью мировую войну, «но будет принимать меры для собственной безопасности».

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Политика #Мир
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