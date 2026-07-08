НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы нанесли удар по предприятию «Самсунг-Украина»

Источник:
Sibnet.ru
544 0
Пожар
Фото: © ГСЧС Украины

Вооруженные силы России нанесли ответный групповой удар, поражено предприятие «Самсунг-Украина», где производились комплектующие для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки <...> на гражданскую инфраструктуру <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса», — говорится в сводке.

Российские силы атаковали предприятие компании «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Это уже третий мощный удар по украинской столице и ее окрестностям за последнюю неделю. Первый российская армия нанесла 2 июля.

Еще по теме
ПВО сбила 430 летевших на Москву беспилотников
Беспилотники впервые сбили над Омской областью
Россия нанесла массированный удар по Киеву
Россия предложила Украине прекратить обстрел Константиновки
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Фейковое приложение «ГдеБЕНЗ» появилось в App Store
«ГдеБЕНЗ» сообщил о мощных атаках на сервис
Дроны долетели до Омского НПЗ
Адам Кадыров получил медаль от ГИБДД
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Зеленский отверг мирный план Трампа
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин 9 декабря 2019 года
Песков рассказал о споре Зеленского с Путиным уже на первой встрече
Пожар
Российские силы нанесли удар по предприятию «Самсунг-Украина»
Мяч чемпионата мира по футболу - 2026
Определились все пары финалистов на ЧМ по футболу-2026
О самом главном
Почему женщины чаще видят цветные сны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Когда переходить на «ты» с коллегами
Почему одни люди стареют быстрее других
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
46
Кремль заявил, что помощь Запада Киеву выльется в большую войну
42
Россия взяла Константиновку в ДНР
29
Беспилотники впервые сбили над Омской областью
19
Российский губернатор заглох на трассе без бензина
16
Мужчину в Чите оштрафовали за мат в очереди за бензином