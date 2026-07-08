Российские силы нанесли удар по предприятию «Самсунг-Украина»

Вооруженные силы России нанесли ответный групповой удар, поражено предприятие «Самсунг-Украина», где производились комплектующие для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в ответ на террористические атаки <...> на гражданскую инфраструктуру <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса», — говорится в сводке.

Российские силы атаковали предприятие компании «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

Это уже третий мощный удар по украинской столице и ее окрестностям за последнюю неделю. Первый российская армия нанесла 2 июля.