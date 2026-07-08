Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в фильме Лунгина

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) сыграет главную роль в психологическом триллере «Лермонтов», сообщил режиссер картины Павел Лунгин на очной защите национальных фильмов в Минкультуры.

«Прежде всего проект приобрел главного героя — вы будете удивлены, это рэпер Хаски. Поэта должен играть поэт. Он очень содержательная личность и любим молодежью, мне кажется, эта связь между современным рэпером и поэтом, который играет Лермонтова, даст фильму новое дыхание и сделает его необычным», — цитирует Лунгина ТАСС.

Лунгин объявил о работе над проектом в феврале 2025 года. Фильм будет посвящен последним четырем годам жизни Михаила Лермонтова. По сюжету поэт планирует жениться на Екатерине Сушковой, но получает отказ. Также он не успевает познакомиться с Пушкиным и прочесть ему свои стихи, потому что тот погибает на дуэли.

Старт съемок запланирован на октябрь, бюджет картины — 600 миллионов рублей (до этого картина уже получила финансирование из бюджета в размере 150 миллионов рублей).

Хаски сыграл одну из главных ролей в фильме «Коммерсант» Федора и Никиты Кравчуков с Александром Петровым в главной роли. Рэпер стал Славой — «смотрящим» за камерой на 130 человек, куда попадает главный герой Андрей.