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США и Иран вновь вступили в военный конфликт

Источник:
Sibnet.ru
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ВМС США
Фото: U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Kenneth Moll.

США нанесли новую серию ударов по Ирану после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ответ иранские силы ударили по американским военным базам.

Американские вооруженные силы ударили по целям на территории Ирана. В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что операция стала ответом на атаки трех коммерческих судов, следовавших через Ормузский пролив.

Целями стали иранские системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, позиции зенитных ракет и противокорабельных крылатых ракет, а также площадки запуска беспилотников, сообщил агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении массированных ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Операция стала ответом на утреннюю ночную атаку, передает заявление стражей Tasnim.

Под удар иранских сил попали 85 объектов на ключевых военных базах США в регионе. Над зоной проведения операции был сбит американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения, заявили там.

На фоне возобновления боевых действий между США и Ираном стали расти цены на нефть. Brent подорожала до 76,29 доллара за баррель.

Меморандум о взаимопонимании США и Иран заключили 17 июня. Он предусматривал прекращение боевых действий, возобновление судоходства через Ормузский пролив. 


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