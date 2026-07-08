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Определились все пары финалистов на ЧМ по футболу-2026

Источник:
Sibnet.ru
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Мяч чемпионата мира по футболу - 2026
Фото: © @fifaworldcup

Этап 1/8 финала завершился на чемпионате мира по футболу. Четвертьфиналы начнутся с противостояния Франции и Марокко.

Один из главных фаворитов этого первенства — Франция — сыграет с Марокко 9 июля. Матч начнется в 23.00 мск.

Испания встретится с Бельгией. Стартовый свисток прозвучит 10 июля в 22.00 мск.

Норвегия в 1/4 финала 12 июля сыграет с Англией. Начало матча — 00.0 мск.

Швейцария за выход в следующий раунд поборется с Аргентиной. Их матч пройдет 12 июля в 04.00 мск.

Полуфиналы назначены на 14-15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

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