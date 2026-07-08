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Аргентина с Месси спасла матч и вышла в четвертьфинал

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Аргентины на ЧМ по футболу
Фото: © @leomessi

Сборная Аргентины смогла отыграться после двух пропущенных мячей от команды Египта и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2026.

Египет лидировал практически два тайма после голов Яссера Ибрагима (15-я минута) и Мостафы Зико (67). Аргентинцы стали забивать только в конце матча: Кристиан Ромеро (79), Лионель Месси (83) и Энцо Фернандес (90+2). Со счетом 3:2 «бело-голубые» идут дальше.

Месси на 21-й минуте не смог реализовать пенальти и стал первым футболистом в истории, не забившим два пенальти на одном мундиале. При этом форвард стал лучшим ассистентом в истории ЧМ. К тому же он забил свой восьмой гол на текущем турнире и превзошел свой же рекорд по голам, забитым на одном мундиале.

Самый спорный момент матча произошел на 58-й минуте при счете 1:0 в пользу Египта. Зико забил мяч, но после просмотра VAR гол был отменен из-за фола в центре поля при начале атаки.

«Судья был плох и несправедлив. Его несправедливость была очевидна. Он давил на нас с самого начала матча. Он не хотел, чтобы мы победили. Результат встречи был подстроен. Это не наша вина», — цитирует Зико The Sun.

Аргентина в 1/4 финала встретится со Швейцарией. Аргентина — действующий чемпион мира. В финале ЧМ-2022 сборная встречалась с Францией и победила в серии пенальти.

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