Песков рассказал о споре Зеленского с Путиным уже на первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский начал спорить с президентом России Владимиром Путиным на первой встрече, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Первая встреча лидеров России и Украины состоялась в Париже в 2019 году и была посвящена содержанию согласованного совместного заявления и минским соглашениям.

«Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: "Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?" Это был первый опыт, довольно яркий пример», — рассказал Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Речь идет о встрече лидеров «нормандской четверки», которая прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Помимо Путина и Зеленского, в саммите участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

В общей сложности переговоры длились около пяти с половиной часов, отдельно прошла двусторонняя встреча лидеров России и Украины. Стороны обсуждали в том числе ситуацию в Донбассе.