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Прибалтика подготовилась к массовой депортации русскоязычных

Источник:
РИА Новости
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Флаги стран Прибалтики
Фото: © flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Власти прибалтийских республик вынашивают планы по выдворению русскоязычных граждан, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев.

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос"», — приводит РИА Новости заявление Лукьянцева.

В мае МИД заявил о намерении подать жалобу в Международный суд ООН на Латвию, Литву и Эстонию. Поводом стал отказ этих государств прекратить политику ущемления прав русских. Сейчас завершается досудебная стадия урегулирования.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, процесс может начаться до конца года. При этом он растянется на несколько лет из-за особенностей делопроизводства.

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