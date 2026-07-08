Госдума продолжает ужесточать миграционную политику. Новый законопроект устанавливает финансовые обязательства для приезжих иностранцев по содержанию семьи.

В среду, 8 июля, депутаты нижней палаты российского парламента рассмотрят изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся у них на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе с несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.



По мнению авторов законопроекта, в результате, с одной стороны, появится сдерживающий фактор для приезда мигрантов с семьями в Россию, с другой — снизится нагрузка на социальную сферу, в том числе на здравоохранение и образование.