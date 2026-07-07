Новая конституция обнулила президентские сроки Токаева

Новая Конституция Казахстана дала право президенту Касым-Жомарту Токаеву вновь баллотироваться на выборах главы государства, следует из постановления Конституционного суда республики.

Суд указал, что ограничения, предусмотренные новой Конституцией, распространяются только на случаи избрания или назначения, произошедшие уже после вступления ее в силу.

«Лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года», — приводит РБК решение суда.

В Казахстане 1 июля вступила в ‌силу новая Конституция, ее приняли на референдуме в марте. Согласно новой редакции Конституции республики, президент избирается сроком на семь лет, одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза.

Четыре года назад, в июле 2022-го, Токаев говорил, что не планирует продлевать срок своих полномочий с помощью референдума о поправках в Конституцию.

«Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет», — пообещал он.