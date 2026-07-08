Генератор кличек для питомцев появился на «Госуслугах»

Генератор кличек для домашних животных появился на портале «Госуслуги» — сервис придумает имя, опираясь на цвет и характер питомца.

Вид домашнего питомца не имеет значения. Важен его пол, окрас, размер, характер. Можно выбрать группу имен: классическую, культурную или историческую.

Например, для черного мелкого самца с игривым характером генератор предложил имена: Дали, Бен, Гарфилд, Данте, Граучо.

Генератор кличек расположен в разделе «Мой питомец». В этом разделе также собрали информацию о домашних животных и их состоянии, например, правила заботы о будущем питомце. Тут же можно записаться к ветеринару (доступность услуги зависит от региона).