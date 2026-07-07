ПВО сбила 430 летевших на Москву беспилотников

Российские силы ПВО с вечера до шести утра сбили более 430 дронов, летевших в сторону Московского региона, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Большая часть нейтрализована <...> на дальних подступах», — написал мэр Москвы на платформе «Макс».

При этом 36 беспилотников уничтожили на подлете к столице, уточнил Собянин.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.