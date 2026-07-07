Домашние задания для первоклассников отменят с 1 сентября

Домашние задания для первоклассников отменят В России с нового учебного года, следует из письма Министерства просвещения РФ.

«Приказ <...> устанавливает, что в первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о суммарном объеме домашнего задания по всем предметам <...> продолжительностью выполнения один час исключена)», — приводит РИА Новости текст документа.

До этого, согласно «Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», она допускалась, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение не должно было уходить более часа.

В апреле глава министерства Сергей Кравцов напомнил, что Минпросвещения утвердило временные нормативы на выполнение домашних заданий для школьников.

Если для первых классов выполнение домашнего задания не должно превышать одного часа в день, то для 2–3-х — до 1,5 часа, для 4–5-х — до двух часов, для 6–8-х — до 2,5 часа, а для 9–11-х — до 3,5 часа.