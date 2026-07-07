Бельгия разгромила США на фоне скандала с допуском игрока

Сборная Бельгии с крупным счетом обыграла команду США и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу — 2026. Матч проходил на фоне скандала с допуском нападающего США Балогуна, получившего красную карточку.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. У победителей дубль оформил Шарль де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), по мячу забили Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У американцев гол на счету Малика Тилльмана (31).

На поле вышел Фоларин Балогун, лучший бомбардир мужской сборной США по футболу на этом ЧМ, получивший красную карточку после столкновения с защитником сборной Боснии и Герцеговины в 1/8 финала. Но дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино по этому поводу, но не говорил, что тот конкретно должен делать. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) была «потрясена решением».

Сборная Бельгии в четвертьфинале сыграет с Испанией, отправившей домой Португалию. Матч состоится 10 июля.