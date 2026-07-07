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Испания одним голом выиграла у Португалии с Роналду на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду
Фото: © @fifaworldcup

Сборная Испании обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Нападающий Португалии Криштиану Роналду, для которого этот ЧМ стал последним, не смог сдержать слез после матча.

Единственный год забил полузащитник Микель Мерино в дополнительное время (90+1-й минута). Капитан сборной Португалии, 41-летний Роналду нанес два удара в створ.

Роналду, ранее заявивший, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере, не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле. На турнире форвард провел пять матчей и отметился тремя голами — дублем в ворота Узбекистана и пенальти в матче 1/16 финала против Хорватии.

Португалец дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в турнирах он провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Лучшим результатом сборной Португалии с участием Роналду стало четвертое место на турнире 2006 года.

В четвертьфинале испанцы 10 июля встретятся с Бельгией.

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