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Объявлен отбой беспилотной опасности в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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ПВО
Фото: © Sibnet.ru

Режим беспилотной опасности снят на территории Новосибирской области, сообщила региональная система РСЧС. Тревога продлилась менее двух часов и оказалась ложной.

«Отбой беспилотной опасности на территории Новосибирской области в 23.30 (19.30 мск) 6 июля 2026 года», — говорится в сообщении РСЧС.

Ранее на территории Новосибирской области был объявлен режим беспилотной опасности. Главная причина — атака беспилотников в соседней Омской области. 

В Омске дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. Большую часть беспилотников ПВО сбили, но, по информации омского губернатора Виталия Хоценко, некоторые долетели до цели.

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