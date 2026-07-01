Объявлен отбой беспилотной опасности в Новосибирской области

Режим беспилотной опасности снят на территории Новосибирской области, сообщила региональная система РСЧС. Тревога продлилась менее двух часов и оказалась ложной.

«Отбой беспилотной опасности на территории Новосибирской области в 23.30 (19.30 мск) 6 июля 2026 года», — говорится в сообщении РСЧС.

Ранее на территории Новосибирской области был объявлен режим беспилотной опасности. Главная причина — атака беспилотников в соседней Омской области.

В Омске дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. Большую часть беспилотников ПВО сбили, но, по информации омского губернатора Виталия Хоценко, некоторые долетели до цели.