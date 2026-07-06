Кадыров назвал вынужденным участие в выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вынужденно идет на предстоящие выборы, но уверен, что жители его поддержат.

Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы Главы региона от «Единой России» в понедельник, 6 июля. Решение было принято единогласно, сообщила пресс-служба партии.

«Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. <…>. Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы», — сказал Кадыров журналистам по итогам мероприятия.

Кадыров возглавляет Чеченскую Республику 19 лет. Впервые назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни в феврале 2007 года, в марте утвержден парламентом региона, а в апреле вступил в должность.

С сентября 2010 года, после переименования должности, является главой Чеченской Республики. В 2016 и 2021 годах выиграл выборы, получив 97,94% и 99,7% голосов избирателей соответственно.