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Кадыров назвал вынужденным участие в выборах главы Чечни

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вынужденно идет на предстоящие выборы, но уверен, что жители его поддержат.

Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы Главы региона от «Единой России» в понедельник, 6 июля. Решение было принято единогласно, сообщила пресс-служба партии.

«Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. <…>. Я вынужденно, можно сказать, иду на выборы», — сказал Кадыров журналистам по итогам мероприятия.

Кадыров возглавляет Чеченскую Республику 19 лет. Впервые назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни в феврале 2007 года, в марте утвержден парламентом региона, а в апреле вступил в должность.

С сентября 2010 года, после переименования должности, является главой Чеченской Республики. В 2016 и 2021 годах выиграл выборы, получив 97,94% и 99,7% голосов избирателей соответственно.

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