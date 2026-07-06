Минздрав сообщил об остром дефиците врачей и медсестер

Дефицит врачей и медицинского персонала фиксируется в России, наиболее востребованы терапевты, неврологи, хирурги, специалисты УЗИ-диагностики и процедурные медсестры, сообщил Минздрав.

Всего в стране не хватает 23 тысяч врачей и 63 тысяч медработников, приводит «Известия» данные ведомства. Многие специалисты регулярно перерабатывают. Эксперты отмечают высокий уровень эмоционального выгорания среди медиков,

Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего не соразмерны уровню дохода и условиям труда.

Особенно остро нехватка кадров ощущается в удаленных регионах России. Медучреждения пытаются привлекать сотрудников повышением зарплат и социальной поддержкой.