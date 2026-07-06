Экс-министр финансов призвал не ждать снижения ключевой ставки

Ключевая ставка Банка России ниже 13% в 2026 году не опустится из-за дефицитного бюджета, заявил экономист, экс-министр финансов и экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Политика Центробанка — прямое следствие дефицитного бюджета. Регулятор вынужден перестраховываться и держать ставку выше сбалансированной. На ближайшем заседании я ожидаю паузу или снижение на 0,25 процентных пункта», — сказал Задорнов в интервью «Известиям».

Главное, по его словам, чтобы ЦБ и дальше принимал свои решения независимо и не поддавался давлению, — на последнем заседании он этот статус подтвердил, снизив ставку всего на 0,25 процентных пункта.



Экс-министр отметил, что бюджетная ситуация остается напряженной. За пять месяцев дефицит федерального бюджета составил 6 триллиона рублей (около 2,5% ВВП), плюс дефицит регионов в 1,5 триллиона. Итого порядка 7,5 триллиона рублей «разрыва», что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.