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Экс-министр финансов призвал не ждать снижения ключевой ставки

Источник:
«Известия»
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Экс-министр финансов России Михаил Задорнов
Экс-министр финансов России Михаил Задорнов
Фото: Forbes / CC BY 4.0

Ключевая ставка Банка России ниже 13% в 2026 году не опустится из-за дефицитного бюджета, заявил экономист, экс-министр финансов и экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Политика Центробанка — прямое следствие дефицитного бюджета. Регулятор вынужден перестраховываться и держать ставку выше сбалансированной. На ближайшем заседании я ожидаю паузу или снижение на 0,25 процентных пункта», — сказал Задорнов в интервью «Известиям».

Главное, по его словам, чтобы ЦБ и дальше принимал свои решения независимо и не поддавался давлению, — на последнем заседании он этот статус подтвердил, снизив ставку всего на 0,25 процентных пункта.

Экс-министр отметил, что бюджетная ситуация остается напряженной. За пять месяцев дефицит федерального бюджета составил 6 триллиона рублей (около 2,5% ВВП), плюс дефицит регионов в 1,5 триллиона. Итого порядка 7,5 триллиона рублей «разрыва», что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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