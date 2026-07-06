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Вин Дизель рассказал о старте съемок последнего «Форсажа»

Источник:
Sibnet.ru
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Вин Дизель
Фото: © @vindiesel

Съемки последнего «Форсажа» (Fast Forever) официально стартовали, сообщил актер Вин Дизель в социальных сетях. Фильм завершит историю 25-летней франшизы.

«Я на съемочной площадке. Люди работают не покладая рук. Я просто сказать спасибо. Вы — лучшая публика в мире, лучшие фанаты в мире. Вы были терпеливы к индустрии, к студии и ко мне. В течение последних трех с половиной лет мы упорно работали, чтобы создать самый потрясающий финал», — сказал Дизель.

В ролях — Мишель Родригес, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стейтем, Шарлиз Терон. Премьера 12-го «Форсажа» запланирована на 17 марта 2028 года.

Предыдущий «Форсаж 10» вышел в мае 2023 года. Он собрал более 700 миллионов долларов по всему миру. Картина закончилась клиффхэнгером.

Дизель обещал, что в финале появится Пол Уокер, погибший в 2013 году, когда шли съемки седьмого «Форсажа». Его героя, Брайана О'Коннора, упоминали в следующих фильмах.

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