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Россия нанесла массированный удар по Киеву

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: Константин Алыш (Konstantin Alysh). / CC BY 4.0

Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, сообщило Минобороны России.

Российские войска в ночь на понедельник, 6 июля нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенных в Киеве и Киевской области.

Удары были нанесены по предприятию Киев-71 (объединение «Абрис ПТ»). Оно является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины, специализирующееся на выпуске разведдронов большой и средней дальности. Также был поражено предприятие по производству БПЛА Киев-1, уточнили в российском военном ведомстве.

Кроме того, российские войска ударили по предприятию Киев-79, судостроительному заводу в Киеве (ЧАО «Кузницана Рыбальском») — крупнейшему предприятию машиностроения, приборостроительному заводу Киев-1 (Завод «Квант»).

В Киевской области под удары попали ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны и склад горюче-смазочных материалов Вишневое («Нефтеэкспериментальное КП»).

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