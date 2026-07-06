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Норвежец Холланд отправил Бразилию домой с ЧМ по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Фото: © @fifaworldcup

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд.

Холанд открыл счет на 79-й минуте, второй раз забил на 90-й минуте. У бразильцев Неймар реализовал пенальти на 10-й добавленной минуте, но это не изменило исход матча.

В начале первого тайма в ворота сборной Норвегии после видеоповтора был назначен 11-метровый удар. Бруно Гимарайш пенальти реализовать не смог. Для Бразилии это первый нереализованный пенальти за 40 лет.

Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал, Бразилия впервые с 1990 года не вышла в 1/4 финала.

В 1/4 финала норвежцы встретятся с Англией. Матч состоится 12 июля в 00.00 мск.

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