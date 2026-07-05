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Кремль заявил, что помощь Запада Киеву выльется в большую войну

Источник:
Sibnet.ru
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Кремль
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Специальная военная операция РФ постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные спонсоры фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет война, это настоящая война», — отметил Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, начиналось все как специальная военная операция. «Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», — указал он.

Песков объяснил, что украинским войскам помогают целиться через спутники Запада, наводить зарубежные вооружения на российские цели через западную инфраструктуру.

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