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Определены пять самых длинных слов в русском языке

Источник:
«Известия»
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Словарь
Фото: © Freepik

Пять слов, длина которых составляет от 29 до 55 символов, существуют в русском языке, сообщил Институт Русистики.

«По данным современных исследований, самым длинным зафиксированным словом русского языка на сегодняшний день считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Это слово содержит 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение», — рассказали «Известиям» в институте.

На протяжении долгого времени самым длинным словом русского языка считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» из 35 букв. Оно относится к речевому обороту XVIII–XIX веков.

Среди них самых длинных слов также — «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв), название одного из направлений специальной педагогики».

Ученые также указали, что многие слова из химического лексикона тяготеют к большой длине. Еще одним из таких слов, входящих в список самых длинных, является «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» — оно состоит из 50 букв.

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