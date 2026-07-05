Финансист спрогнозировала, когда рубль прекратит падение

Рубль продолжает ослабляться после периода избыточно крепких позиций. О том, когда валюта может стабилизироваться, рассказала заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

По ее словам, на рубль продолжают давить сохраняющиеся макроэкономические и геополитические риски, так что мы имеем дело с трендом, а не простой коррекцией.

«При этом инвесторы отдают предпочтение валютам-убежищам, в сравнении с которыми рубль демонстрирует меньшую привлекательность», — пояснила агентству «Прайм» Фрумина.

По словам Фруминой, курс доллара к концу года может выйти в диапазон 80–82 рубля за доллар, а затем начнется фаза стабилизации. При этом она уточнила, что это не прекращение ослабления, а переход к равновесным уровням.

Давление на рубль оказывают снижение нефтяных цен, завершение налогового периода и покупки валюты Минфином. Дальнейшая динамика будет зависеть от нефти, геополитики и решений Центробанка.