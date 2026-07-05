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МИД назвал страны с высоким уровнем русофобии

Источник:
РИА Новости
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Здание МИД России
Фото: Rakoon / CC0

Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики, а также в Украине и Молдавии, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан — я бы пока избежал термина "охота" — но то, что мы сталкиваемся новой разновидностью ксенофобии под названием "русофобия", это для нас уже совершенно очевидно», — сказал РИА Новости Лукьянцев.

По его словам, эта «приобрела самый широкий масштаб».

В МИД неоднократно заявляли, что прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России. В то же время Москва неоднократно подтверждала, что не угрожает другим государствам.

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